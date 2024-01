Dit is het EA Sports FC-Team van het Jaar, met (uiteraard) een Rode Duivel

Ieder jaar wordt er gestemd, door het publiek, op het beste elftal ter wereld. Het spel EA Sports FC (vroeger FIFA) brengt dan de beste elf uit. En er zit weer een Belg bij.

In doel staat Alisson Becker, keeper van Liverpool. Voor hem staan Van Dijk (ook Liverpool) en Ruben Dias (Manchester City). Rechtsachter krijgen we Frimpong (Bayer Leverkusen) en linksachter komt Theo Hernandez (AC Milan).

Het middenveld wordt mooi gedomineerd door Manchester City. Rode Duivel Kevin De Bruyne staat erin, naast ploegmakker Rodri en Jude Bellingham (Real Madrid).

Vooraan werden Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Manchester City) en Lionel Messi verkozen tot beste aanvallers. Wat vind jij van dit team?

The World's Best XIs, chosen by you.



Presenting the Men's and Women's #FC24 Team of the Year. pic.twitter.com/EVRypesWiv