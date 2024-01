Binnenkort Rode Duivel? KRC Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijk doel voor ogen

KRC Genk beleefde een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar kon 2023 toch op een mooie manier afsluiten met een 3-0 overwinning tegen Antwerp en een vierde plaats in het klassement. De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar wordt zaterdag gespeeld tegen Cercle Brugge.

Kapitein Bryan Heynen weet dat er meteen een drukke maand aankomt. "Het is een belangrijke match, de start van een belangrijke maand", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Met ook nog de derby op Stayen en een topper tegen Union."

"Cercle is een lastige tegenstrever. Ze zetten snel druk en zoeken de duels. Je mag niet meegaan in hun spel, maar je moet wel vol de duels aangaan. De tweede bal winnen is cruciaal tegen hen, omdat je van daaruit je spel kan spelen. Er liggen zeker ruimtes om te voetballen, alleen zijn die door hun pressing lastig te vinden."

Heynen speelt al zijn hele carrière bij KRC Genk. De middenvelder presteert steeds opnieuw. Toch is hij nog geen Rode Duivel. Wordt het niet stilaan tijd?

"Dat is geen vraag voor mij, maar voor de bondscoach. Natuurlijk blijf ik hopen, ik ga niet neen zeggen als ik word opgeroepen", vertelde Heynen. Hij heeft duidelijk een doel. "Maar ik kan mezelf niet selecteren, hoogstens solliciteren door te presteren bij KRC Genk. Precies wat ik de volgende maanden wil blijven doen."