Luc Nilis heeft het met één ding moeilijk na de Gouden Schoen voor Alderweireld: "Wij hebben ooit de trainer buitengezet"

Luc Nilis is tegenwoordig assistent bij Patro Eisden Maasmechelen. De voormalige sterspeler van Anderlecht zag ook dat Toby Alderweireld verdiend de Gouden Schoen won. Al heeft hij het er ook wel moeilijk mee dat de pure artiest uit het Belgische voetbal aan het verdwijnen is.

Eerst en vooral: Alderweireld is voor Nilis de meer dan verdiende winnaar. Alleen ziet hij tegenwoordig geen artiesten meer op de Belgische velden die de fans in vervoering brengen met technische hoogstandjes. "De zuivere artiest, de voetballer die voor opwinding zorgt aan de bal, die blijft vandaag niet lang meer in de Belgische competitie", zegt hij in HLN.

"Kijk naar Doku — hoe snel was die niet weg? Fofana hetzelfde… Het landschap is niet meer te vergelijken. Ik heb ácht seizoenen bij Anderlecht gespeeld vooraleer naar PSV te gaan."

Waarop er ook door Degryse wordt opgemerkt dat trainers de begaafde voetballers niet genoeg vrijheid geven. "Je mag het plezier niet afnemen van voetballers. Wij hebben ooit met de spelersgroep van Anderlecht de trainer, Peruzovic, buitengezet omdat het niet meer plezant trainen en spelen was", aldus Nilis.

"Nadien, onder Boskamp, kreeg ik volledige vrijheid. Ik kon lopen en staan waar ik wilde. Ik speelde mij vrij, met of zonder de bal, op of net buiten het strafschopgebied. Om dan te trappen op doel. Op souplesse. Schieten op doel doe je op techniek, niet op kracht."