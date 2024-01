Nieuwe coach KV Kortrijk schaamt zich absoluut niet: "We moeten genadeloos zijn"

Als nieuwe trainer van de rode lantaarn kan je moeilijk beter aan je avontuur beginnen dan te gaan winnen op het veld van Standard. Freyr Alexandersson deed het met KV Kortrijk. En hij was dan ook nog tevreden over de manier waarop.

Alexandersson ziet mogelijkheden. "0-1 tegen Standard, een clean sheet... Qua resultaat kon het niet beter zijn", zei de IJslander achteraf. "De werklust, de defensieve patronen, we waren tactisch sterk, mentaal ook. Het geloof was er, meer kon ik nog niet vragen."

Hij wil nog meer zien, maar voor nu is het heel positief hoe zijn ploeg de match aangepakt heeft. "We hebben meer tijd nodig om het technische aspect bij te schaven, maar eerst moeten we het geloof aanwakkeren en de jongens laten samenwerken. Dit was een goede eerste stap waarop we kunnen voortbouwen."

Want ze konden ook in blok verdedigen. "Verdedigen maakt deel uit van het voetbal. We moeten nu niet romantisch zijn, we moeten genadeloos zijn. We mogen niet naiëf zijn, we moeten punten pakken."