Geen Barcelona, Manchester United of Dortmund: 'Dit zijn de twee clubs die al een concreet bod hebben uitgebracht op Vermeeren'

Arthur Vermeeren is gegeerd wild. Het goudhaantje van Antwerp FC wordt gevolgd door de grootste clubs ter wereld. Al zijn er slechts twee teams die ook een effectief bod hebben uitgebracht.

FC Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Internazionale FC en zo kunnen we nog enkele regels verdergaan. Arthur Vermeeren werd de voorbije weken en maanden aan héél wat topclubs gelinkt.

Het Laatste Nieuws weet dat er slechts twee clubs zijn die ook effectief een bod hebben uitgebracht: Atlético Madrid en RB Leipzig. Van alle andere geïnteresseerden heeft men op De Bosuil tot op heden niets vernomen. Of toch niet via de officiële weg.

Héél diepe kloof

The Great Old mikt op een transfersom van dertig miljoen euro én een onmiddellijke huur van Vermeeren tot het einde van het seizoen. De kloof tussen vraag en aanbod is echter heel diep. Voorlopig werd niet meer dan een slordige vijftien miljoen euro geboden op de Rode Duivel.