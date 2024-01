Mbappé negeerde deadline van Real Madrid, maar: 'PSG stelt Franse steraanvaller voor dit ultimatum'

De soap rond de toekomst van Kylian Mbappé blijft duren. De Fransman negeerde de deadline van Real Madrid, maar ook PSG komt met een héél duidelijke statement op de proppen.

Florentino Perez had Kylian Mbappé gevraagd om voor vijftien januari een handtekening te zetten onder een contract bij Real Madrid. Dat is niet gebeurd, waardoor de contractvoorwaarden er helemaal anders uitzien. Dat kan HIER nog eens worden nagelezen.

RMC Sport weet dat ook PSG eenzelfde ultimatum heeft opgelegd aan Mbappé. De aanvaller krijgt tot midden februari de tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst. De Franse grootmacht wil het scenario van twee seizoenen geleden - toen de aanvaller plots toch een nieuw contract bij PSG tekende - vermijden.

Derde hond?

Behalve PSG en Real Madrid blijft ook Liverpool FC geloven in de kansen om Mbappé binnen te halen. The Reds blijven op de achtergrond en leggen Mbappé geen enkele voorwaarde op. En als twee honden vechten om één been...