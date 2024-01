Titelkandidaat zet ambities kracht bij en wil jonge spits met internationale ervaring in huis halen

De strijd om promotie in de Challenger Pro League zal de komende speeldagen nog bijzonder stevig worden, want alle topploegen staan in elkaars buurt. Zulte Waregem barst van de ambitie en wil zijn ambities kracht bijzetten, inclusief een aantal versterkingen.

Zulte Waregem is teleurstellend aan 2024 begonnen. Het verloor op bezoek bij KV Oostende (3-2) en speelde 1-1 gelijk tegen de beloften van KRC Genk. En dus is het stilaan alle hens aan dek voor Essevee, dat voorlopig gedeeld aan de leiding staat met Beerschot - de Mannekes hebben echter nog een wedstrijd minder gespeeld door het winterweer.

Met nog twaalf speeldagen voor de boeg kan het ook voor Zulte Waregem interessant zijn om een aantal nieuwe gezichten te mogen begroeten. De voorbije weken werden al drie nieuwelingen binnengehaald door Essevee: doelman Ortwin De Wolf van Antwerp, centrale verdediger Anton Tanghe van Oostende en verdedigende middenvelder Tochukwu Nnadi van Botev Plovdiv, terwijl van Igor Savic definitief afscheid genomen werd.

Ortwin De Wolf speelde tegen Genk mee, de twee andere aanwinsten zaten nog niet in de basiself of op de bank - Tanghe door een schorsing opgelopen na een rode kaart tegen Oostende. Ondertussen hebben ze met Stavros Gavriel ook aanvallende versterking op het oog.

De 21-jarige rechtsbuiten - die ook centraal in de aanval kan spelen - heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 450.000 euro en speelt momenteel voor APOEL Nicosia in de Cypriotische competitie. Hij verzamelde ook al één cap voor zijn land.

2 goals en 2 assists in 502 speelminuten voor Stavros Gavriel bij APOEL

Gavriel is einde contract aankomende zomer bij APOEL en mag dus nu al spreken met geïnteresseerde clubs. Zulte Waregem wil hem graag echter deze winter al inlijven om zo de kansen op promotie te optimaliseren.

In dertien wedstrijden bij APOEL was hij goed voor twee goals en twee assists. Alles samen speelde hij amper 502 minuten voor zijn Cypriotische werkgever, waarmee hij om de 126 minuten van waarde is voor APOEL. Interessant aan de rechterflankspeler is dat hij linksvoetig is, waarmee hij een grote waarde kan hebben in het naar binnen snijden.

Twee weken geleden kwam Stavros Gavriel in het Cypriotische nieuws, doordat hij weigerde te trainen bij zijn club om er zo voor te zorgen dat hij deze winter nog een nieuwe club kon vinden. APOEL wilde 400.000 euro voor hem vangen, Essevee wilde in eerste instantie amper de helft betalen. Ondertussen is er een vergelijk gevonden tussen beide partijen, waardoor een deal in de pijplijn zit.