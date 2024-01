Belgische profclub op sterven na dood, wordt er dit weekend nog wel gespeeld?

KV Oostende kreeg in december een dubbele puntenaftrek te verwerken, waardoor ze laatste werden in de stand. Maar dat is nog niet het einde van de malaise. Integendeel: het definitieve einde lijkt elke dag dichterbij te komen.

Eerste drie, uiteindelijk negen punten aftrek in de stand. Meteen naar de laatste plaats in de stand gezakt in de Challenger Pro League. Dat was het slechte nieuws in de maand december voor KV Oostende. Maar het kan nog erger blijkbaar.

De schulden zijn nog niet vereffend, de voorbije weken werden volgens Het Nieuwsblad allerlei kunstgrepen toegepast om een en ander te regelen. Daarbij hoorde onder meer de verkoop van Anton Tanghe aan Zulte Waregem.

Kunstgrepen om de boel uit te stellen?

Daarmee zijn de problemen echter nog niet van de baan, want de Kustboys moeten kiezen of ze daarmee de rsz dan wel de lonen gaan betalen. Ondertussen duurt de malaise dus voort en de onvrede zou in alle geledingen zitten.

De vraag is zelfs of er zondag kan gespeeld worden tegen leider Zulte Waregem. Ook bij de stewards is er namelijk de nodige teleurstelling over de gang van zaken en zonder stewards kan er alvast geen publiek in het stadion plaatsnemen. En extra inkomstenverlies is wat Oostende als de pest kan missen. En wat met de cateraars? Ook daar is nog weinig duidelijkheid over.