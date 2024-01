Toptransfer én jackpot voor Club Brugge nu wel héél dichtbij

De strijd om Antonio Nusa wordt steeds steviger. En de onderhandelingen zijn in de juiste richting aan het evolueren. Deze week mogen we meer dan waarschijnlijk witte rook verwachten en blauw-zwart gaat daar allerminst armer door worden.

Chelsea, Barcelona, Internazionale en AC Milan hadden in het verleden al interesse getoond in Antonio Nusa. Zij krijgen nu ferme concurrentie van Tottenham Hotspur. The Spurs zijn volgens Het Laatste Nieuws al aan het praten met Club Brugge.

27 miljoen euro voor Antonio Nusa ... en bonussen

Volgens Noorse media zouden die gesprekken ondertussen heel goed verlopen en zou er deze week samengezeten worden door beide clubs om de deal erdoor te drukken voor zo'n 300 miljoen Noorse kronen, omgerekend bijna 27 miljoen euro.

Met bonussen zou de deal nog hoger uitkomen en zelfs boven de 30 miljoen euro liggen, een nieuw record in de Jupiler Pro League zou het daarmee nét niet worden. Het lijkt nog steeds de bedoeling dat Nusa (op huurbasis) het seizoen uitdoet voor Club Brugge. Op die manier is er wél de jackpot, maar kan Nusa ook nog van waarde zijn in de Conference League en de Jupiler Pro League de komende vijf maanden.