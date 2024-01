Absolute jackpot voor Club Brugge op komst: 30 miljoen euro én nog even genieten van sterkhouder

De strijd om Antonio Nusa wordt steeds steviger. En de onderhandelingen zijn ondertussen opgestart. Een soort win-win-situatie lijkt klaar te liggen en dus lijkt een deal stilaan onafwendbaar te gaan zijn.

Chelsea, Barcelona, Internazionale en AC Milan hadden in het verleden al interesse getoond in Antonio Nusa. Zij krijgen nu ferme concurrentie van Tottenham Hotspur. The Spurs zijn volgens Het Laatste Nieuws al aan het praten met Club Brugge.

Antonio Nusa nog zes maanden bij Club Brugge na transfer naar Tottenham?

Blauw-zwart zou graag het transferrecord in de Jupiler Pro League gebroken hebben en mikte op een deal van 35 miljoen euro of meer. Op dit moment is er vanuit de Premier League een bod van 30 miljoen euro gekomen voor een wintertransfer.

Het voordeel aan de mogelijke deal is dat er een clausule instaat, waardoor de jonge Noor het seizoen nog zou mogen uitspelen bij Club Brugge. Op die manier is er wél de jackpot, maar kan Nusa ook nog van waarde zijn in de Conference League en de Jupiler Pro League de komende vijf maanden.