Zwaar ontgoochelde Gent-pineut kon zelfs zonder hulp stadion niet verlaten

Niks lukte voor Ismaël Kandouss vrijdag. De ervaren verdediger van Gent moest bij afwezigheid van Torunarigha en Watanabe de defensie leiden, maar ging zelf in de fout. Na de match was de frustratie zo groot dat hij snel naar huis wilde.

De douche leek Kandouss thuis te willen nemen, want enkele minuten na affluiten stormde hij weg uit de kleedkamer op weg naar zijn auto. Hij ging zelf in de fout en leidde zo de nederlaag tegen KV Mechelen in.

En dat terwijl hij eigenlijk de jonge talenten Brian Agbor en Bram Lagae moest begeleiden. De ontgoocheling was groot en Kandouss wou zo snel mogelijk weg, maar de elektrische draaideur van het stadion was defect.

En dus moest de gefrustreerde verdediger nog een tijdje wachten tot er iemand de deur manueel kon openen. Gent heeft een zware januari-maand en moet heel wat basisspelers missen. Intussen verloren ze dus van Mechelen en van Club Brugge in de beker.