'Antwerp heeft akkoord voor direct vertrek van Arthur Vermeeren bereikt'

Arthur Vermeeren van Royal Antwerp FC staat al een tijdje internationaal in de kijker. Een deal lijkt dan ook een kwestie van tijd.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Royal Antwerp FC een akkoord bereikt over Arthur Vermeeren. Hij zou voor 27 miljoen euro, inclusief bonussen, verkassen naar Atletico Madrid, zo schrijft de krant.

Antwerp zou tevreden zijn met dat bedrag en opeens kan het allemaal heel erg snel gaan. Van een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen is geen sprake meer. Atletico wil de middenvelder van The Great Old direct aan boord hebben.

Vanmiddag was bij Mark van Bommel nog te horen dat er 12 miljoen euro geboden was, een bedrag dat de club veel te weinig vond. Vermeeren heeft ondertussen de toestemming gekregen om naar Spanje af te reizen om de deal te sluiten.

Een persoonlijk akkoord zou er echter nog niet zijn tussen Vermeeren en Atletico, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. De medische en fysieke tests zouden dan ook heel snel kunnen volgen, net als de aankondiging van de transfer.