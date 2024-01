KAS Eupen neemt belangrijk standpunt in voor uitspelen van match tegen RWDM

De wedstrijd tussen RWDM en KAS Eupen werd vorige week enkele minuten voor het einde gestaakt. Woensdag worden de resterende minuten gespeeld.

De harde kern van RWDM had aangekondigd actie te voeren tegen de sportieve malaise bij de club en hield ook woord. De match werd 20 minuten stopgezet en weer hervat, maar meteen werden nieuwe objecten op het veld gegooid, waarna de match definitief gestaakt werd.

RWDM kreeg een boete van 50.000 euro voor de ongeregeldheden met de eigen fans. De wedstrijd wordt woensdag achter gesloten deuren verder uitgespeeld. De club uit de Oostkantons laat dat echter niet zomaar passeren.

KAS Eupen stond 0-1 op voorsprong en had de bovenhand in de partij. Enkele dagen later opnieuw starten kan de situatie helemaal anders maken. Daarom neemt de club geen risico voor deze resterende minuten.

De ploeg is vandaag al vertrokken naar Molenbeek. Kan geen kwaad, want RWDM zal die kosten dragen. KAS Eupen zal de wedstrijd ook onder voorbehoud spelen, zo lieten ze vandaag aan de Pro League weten. Ze hebben de drie punten hard nodig en willen niets aan het toeval overlaten om die ook te krijgen.