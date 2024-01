RWDM komt met zwaar statement na onlusten van zondag en doet geste naar Eupen

RWDM is niet van plan om het gebeurde van zondag blauwblauw te laten. De Brusselse club heeft gisterenavond nog crisisoverleg gepleegd en wil de schuldigen zwaar straffen.

Bij RWDM vinden ze immers dat ze veel gedaan hadden om de misnoegde supporters tegemoet te komen. "De clubleiding begreep de frustratie over de recente sportieve resultaten en organiseerde daarom vóór de wedstrijd een bijeenkomst met de afgevaardigden van de verschillende supportersclubs."

"John Textor, voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van RWDM, was ook aanwezig op deze bijeenkomst. Ondanks twee uur constructief en open discussiëren, besloot een minderheid van de fans om hun ongenoegen te uiten en de wedstrijd te verstoren."

RWDM vergoedt Eupen

"De club veroordeelt deze acties ten zeerste en zal alle nodige maatregelen nemen, in samenwerking met de autoriteiten, om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken worden bestraft. Geweld, verbaal noch fysiek, hoort niet thuis in een voetbalstadion, of ergens anders."

RWDM wordt zelf ook financieel gestraft en riskeert nog andere sancties. Woensdag om 15u werken ze de rest van het duel tegen Eupen af en ook daar werd een beslissing over genomen. "De kosten die KAS Eupen maakt in verband met de hervatting van de wedstrijd worden volledig gedragen door RWDM."