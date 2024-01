Zulte Waregem lijkt rond te zijn met international: 'Contract ligt klaar, enkel nog medische testen afleggen'

Zulte Waregem behaalde dit jaar nog geen al te beste resultaten. Er werd verloren van hekkensluiter KV Oostende met 3-2 en afgelopen weekend speelde de club 1-1 gelijk tegen Jong Genk.

Na de komst van Ortin De Wolf, Anton Tanghe en Tochukwu Nnadi komt er nu alweer versterking. We hadden al bericht over concrete interesse in Stavros Gavriel, maar nu lijkt de transfer er ook aan te komen.

Gavriel is een 21-jarige rechtsvoor die afgelopen jaar zijn eerste cap verzamelde bij Cyprus. Hij speelt momenteel bij APOEL Nicosia in zijn geboorteland, maar wil nu een transfer forceren. Dat probeerde hij al door niet mee te trainen met de club.

Sacha Tavolieri meldt nu dat Gavriel een contract van 2,5 jaar zal tekenen bij Zulte Waregem met de optie om nog een jaar te verlengen. Hij legt dinsdag zijn medische testen af. Zulte zal zo'n 300.000 euro betalen voor de aanvaller.

