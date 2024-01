JPL-club in degradatienood versterkt zich duchtig, maar zit straks met een groot Belgen-probleem (en heeft een belachelijk grote kern)

Het RWDM-bestuur wil er alles aan doen om niet te zakken. Onder impuls van eigenaar John Textor - die zeker geen gezichtsverlies wil lijden na zijn straffe uitspraken na de promotie - werden er al vijf nieuwe spelers gehaald. Enige probleem: er zit geen enkele Belg bij.

RWDM haalde net nog de jonge Ier Tayo nadat eerder al Sampaio, Carlos Alberto, Mamadou Sarr en David Sousa binnengehaald werden. Dat brengt de kern van Claudio Caçapa - die het ook niet lang meer zal uithouden - op 35 (!) spelers.

Acht Belgen die al regelmatig speelden

Dat is het meeste in 1A. Enkel Eupen heeft een A-kern waar ook een 3 voor staat. Belachelijk en onwerkbaar. En 't is ook nogal een cultureel lappendeken: 8 Brazilianen, 5 Fransen, 2 Senegalezen, 1 Malinees, 1 Martinikaan, 1 Ecuadoraan, 1 Japanner, 1 Ier en 1 Boliviaan.

22 buitenlanders, gelukkig hebben een paar daarvan de dubbele nationaliteit. Van de 32 gebruikte spelers hebben er 12 Belgen veel of minder speelminuten gekregen. Defourny, Camara en Dwomoh zijn basisspelers. Dan heb je nog Marsoni, Hubert (reservedoelman) Doudaev, Gécé en Heris die regelmatig speelminuten krijgen.

Voor Heris was er de afgelopen vijf matchen al geen plaats meer in de wedstrijdkern. Straks keert ook nog Alexis De Sart terug. Maar wat is het nut van al die versterkingen als je ze straks toch niet kan meenemen. Gelukkig voor RWDM is de bank uitgebreid van 6 naar 8 spelers.

Niet bevorderlijk voor groepssfeer

Maar sommigen zullen daar dus gewoon opzitten om aan zes Belgen te komen. Dat is niet de bedoeling. Als je dus rekent dat RWDM vijf versterkingen ging halen, mag je straks verwachten dat er heel wat ongelukkig volk gaat rondlopen in het Edmond Machtensstadion.

Zo creëer je ook geen al te beste groepssfeer. Een kern van 35 spelers is gewoon veel te groot, maar er is niet meteen een oplossing voor. In Brazilië is de competitie al afgelopen en de Europese ploegen staan niet te springen om spelers van een mogelijke degradatieklant over te nemen.