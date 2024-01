Moet Antwerp straks naar een heel nieuw middenveld op zoek? 'Serie A-club aast op Jurgen Ekkelenkamp'

Antwerp moet zich plots opmaken voor een druk einde van de transfermarkt. Arthur Vermeeren staat dicht bij een overstap naar Atletico Mardrid, Mandela Keita geniet verregaande interesse uit Frankrijk, en nu wordt ook Jurgen Ekkelenkamp flink in de gaten gehouden.

Dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Arthur Vermeeren heel dicht bij een overstap naar Atletico Madrid staat. Hij kan mogelijks deze winter nog vertrekken. Bovendien geniet ook Mandela Keita van verregaande interesse uit Frankrijk, al zal die wel pas in de zomer een transfer kunnen doen.

Dan blijft er nog één middenvelder over waar we niet over gesproken hebben, en dat is Jurgen Ekkelenkamp. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het Italiaanse Torino FC grote interesse in de middenvelder van Antwerp.

Hoewel Antwerp het financieel niet gemakkelijk heeft momenteel, lijkt het wel sterk dat de Great Old deze winter Arthur Vermeeren én Jurgen Ekkelenkamp laat vertrekken. Het is echter nog niet helemaal zeker dat Vermeeren vertrekt, alles blijft mogelijk.