'Na akkoord rond Arthur Vermeeren nu ook verregaande interesse in ander goudhaantje: Antwerp mikt op 20 miljoen'

Antwerp was van plan om de mercato rustig te houden, maar plots ziet het ernaar uit dat hier verandering is gekomen. Arthur Vermeeren is onderweg naar Atletico Madrid, en er is verregaande interesse in een andere sterkhouder.

Dinsdagavond raakte bekend dat Antwerp en Atletico Madrid tot een akkoord zijn gekomen over Arthur Vermeeren. De 18-jarige middenvelder zou deze winter nog naar Spanje kunnen trekken, indien hij zelf wil. Maar Vermeeren is lang niet de enige met kwaliteiten bij Antwerp. Zijn maatje op het middenveld, Mandela Keita, wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden. Er was al sprake van interesse uit de Premier League, maar daar blijft het niet bij. Mandela Keita naar Frankrijk? Volgens Het Laatste Nieuws kan de 21-jarige Belg, die onlangs zijn debuut maakte bij de Rode Duivels, rekenen op verregaande interesse uit Frankrijk. De Great Old wil zeker zo'n 20 miljoen euro vangen voor Keita. Goed nieuws voor de club en fans is wel dat hij onmogelijk deze winter vertrekt. Hij speelde dit seizoen al voor OH Leuven en voor Antwerp. Volgens de regels van de FIFA mag een speler in één seizoen niet voor drie verschillende clubs spelen en is een vertrek dus enkel in de zomer mogelijk.