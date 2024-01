🎥 Fans van STVV kunnen hun ogen niet geloven: verdienden de Kanaries een strafschop?

De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk zorgde voor de nodige commotie. Ook een dubieuze strafschopfase zat in de wedstrijd.

In de blessuretijd van de eerste helft maakte Alieu Fadera een overtreding op Rihito Yamamoto, althans dat dachten ze bij de Kanaries. Maar de scheidsrechter reageerde niet en ook de VAR zag er geen graten in.

“Voor mij geen discussie. Dit is een strafschop. Fadera blokt Yamamoto en er is contact”, zei Wesley Sonck bij Eleven Sports.

Ook de supporters van STVV laten van zich horen op sociale media over het voorval.

“Sowieso een waza hari, misschien zelfs wel een ippon Oh ja, en volgens het voetbalreglement ook wel 100% penalty lijkt me. Onwaarschijnlijk dat de VAR niet ingrijpt”, zegt Kurt.

“Herspelen, duidelijk penalty”, klinkt het bij Ryan.

“Aan die kant van het veld niet. Was het aan de andere kant geweest, zeker wel”, is Inge duidelijk.

“Zuivere penalty. Weinig discussie. Als je dit niet fluit, dan is het onwil en onkunde”, voegt Kris er aan toe.

“Serieus gasten, daar zou toch geen discussie mogen over zijn. Dat het voor de scheidsrechter niet duidelijk is tot daar aan toe, maar die VAR-debielen moeten dringend vervangen worden. Ofwel zijn ze onbekwaam ofwel zijn ze partijdig in beide gevallen moeten ze eruit”, is Peter heel hard.

“Zuivere strafschop. En die van Genk? Nu klagen ze niet zeker? Een heel klein ploegske, Genk”, besluit Jos.