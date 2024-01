Genk-coach Vrancken sakkert en legt vinger op de wonde na zoveelste dom puntenverlies

Racing Genk liet zondag op het veld van Sint-Truiden alweer kostbare punten liggen. Coach Wouter Vrancken ziet waar het schoentje knelt, het is een pijnpunt dat al een gans seizoen de kop blijft opsteken.

Racing Genk begint met een teleurstellende 2 op 6 na de winterstop en kon alweer de Limburgse derby niet winnen. "We hebben alles gegeven, net zoals we tegen Cercle gedaan hebben. Tegen Cercle was het in de eerste helft niet goed genoeg, de tweede helft was beter."

"Je ziet toch de extra kwaliteit die sommige jongens brachten tegen STVV. Het was gewoon goed en die wedstrijd hadden we altijd moeten winnen. Je moet die wedstrijd afmaken. Zo hebben we in het begin van het seizoen punten verloren en dat kost ons."

Genk laat te veel kansen onbenut

De troepen van Wouter Vrancken hadden tegen STVV meer dan voldoende mogelijkheden om de dubbele voorsprong op het scorebord te zetten, maar Heynen trof onderkant lat, Paintsil en Tolu stuitten van dichtbij op doelman Coppens en Fadera liet een huizenhoge kans onbenut.

"We mogen niet meer in de eigen voet blijven schieten door de kansen te missen. Dat is een verhaal van het seizoen. We moeten daar aan werken en de kwaliteit houden."

De oefenmeester wil zijn spelers fris in het hoofd houden na de nieuwe teleurstelling. "Als je de resultaten niet krijgt die je verdient, kan dat mentaal in het hoofd gaan spelen. Dan gaat de kwaliteit naar beneden en dan ben je verder van huis. We moeten zorgen dat we er woensdag staan met de volle focus om dan die kansen wel af te maken."