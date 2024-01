'KRC Genk heeft akkoord op clubniveau met JPL-club voor versterking, dinsdag volgen medische testen'

Het lijkt erop dat KRC Genk een vervanger heeft gevonden voor Daniel Munoz. Daarvoor is de club op zoek gegaan in de eigen competitie.

Daniel Munoz zal naar Crystal Palace vertrekken. KRC Genk is op zoek gegaan naar een vervanger, en die hebben ze gevonden in de eigen competitie.

Eerder vandaag hadden we gemeld dat Racing Genk aan het onderhandelen was met Charleroi over een mogelijke transfer van Ken Nkuba. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu al een akkoord op clubniveau gekomen.

De krant meldt ook dat de 22-jarige Belg dinsdag zijn medische testen zal afleggen in Limburg. Nkuba komt net terug uit blessure en mocht afgelopen weekend voor de eerste keer starten bij Charleroi dit seizoen.

KRC Genk keek bij Cercle Brugge ook naar Hugo Siquet, maar dat bleek te moeilijk. Er werd ook geïnformeerd naar Daiki Hashioka (STVV), maar die trekt naar Luton Town. Nkuba zal moeten concurreren met Zakaria El Ouahdi.