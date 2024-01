Oud-bondscoach René Vandereycken is bijzonder hard na Brusselse derby: "Het is een probleem voor Anderlecht dat die twee zo'n prestatie leveren"

Anderlecht speelde 2-2 gelijk tegen Union SG in de Brusselse derby afgelopen zondag. Thorgan Hazard kon een punt redden in de blessuretijd.

Oud-Rode Duivel René Vandereycken was enorm scherp voor Anderlecht-speler Louis Patris, die rechtsachter stond tegen Union. "De eerste helft van Patris was onvoldoende. Zijn opbouw was dramatisch", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Vandereycken blijft hard voor de verdediger. "Eén partij heeft een goede zaak gedaan aan de transfer van Patris naar Anderlecht en dat is OH Leuven. Ik wil niet beweren dat ik hem altijd slecht heb zien spelen bij OH Leuven of de Belgische beloften, maar om in hem nu een potentiële basisspeler bij Anderlecht te zien… Neen, dat nu ook weer niet. Al een geluk dat het niet de hele match zo matig was, anders was het wel heel slecht geweest."

Ook over Arnstad had hij weinig positiefs te zeggen. "Aan de overzijde stond centrale middenvelder Arnstad op de linksachter. Dat was natuurlijk geen geschenk voor die jongen, maar ik kon me toch niet van de indruk ontdoen dat Union die zwakke plek van Anderlecht wilde uitspelen. Blessin had de opdracht gegeven om zo vaak als mogelijk over hun rechterflank aan te vallen – een tegenstander weet ook wel dat hij die positie niet gewoon is. Arnstad kon zich defensief niet staande houden."

"Voor een ploeg als Anderlecht is het toch een probleem dat je beide vleugelverdedigers zo een prestatie leveren. Ze zijn niet voldoende betrokken in de opbouw, er zijn amper voorzetten… Het was gebrekkig", besluit Vandereycken.