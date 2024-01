Coach De Mil zag goede zaken tegen Gent, maar heeft nog één geweldig groot werkpunt opgemerkt: "Mag je niet doen"

Rik De Mil is goed begonnen aan zijn stint bij KVC Westerlo. Ook op bezoek bij KAA Gent werd een nuttig puntje gepakt.

"Het was voetballend beter dan tegen Club Brugge", besefte Rik De Mil na het gelijkspel in Gent. "We wilden hoog druk zetten en dat is ons ook gelukt. We zijn wel wat gaan inzakken na ons mooi doelpunt", gaf de coach van Westerlo aan.

Toch zag hij ook nog een ferm werkpunt: "We pakten een doelpunt op een stilstaande fase en na de tweede voorsprong mogen we dat nooit meer weggeven. We weten dat Gent sterk is op stilstaande fases, maar we moeten die corner gewoon niet weggeven."

Fixelles terug aan de oppervlakte onder nieuwe coach De Mil

De Mil koos in de KAA Gent Arena voor Mathias Fixelles aan de aftrap. De verdediger zat de voorbije maanden in de tribunes, maar mocht tegen KAA Gent opnieuw spelen. "Ik ben altijd blijven trainen en er altijd blijven voor gaan, ook al kreeg ik geen uitleg."

Onder De Mil voelt Fixelles opnieuw vertrouwen: “Ik heb het gevoel dat ik verlost ben van die zorgen rond mijn hoofd en dat ik me weer voor 300 procent kan smijten." Dat levert ook op naar de toekomst toe, de ex-speler van onder meer Union zijn contract loopt nog tot juni 2026.