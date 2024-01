Patrick Goots weet wat Royal Antwerp FC nodig heeft: "Kan de ploeg goed gebruiken"

Royal Antwerp FC verloor voor de vijfde keer buitenshuis. Daardoor liet het een unieke kans in de rangschikking liggen.

Het was niet de eerste keer dat de offensieve jongens van Royal Antwerp FC, zeker in de eerste helft en ook buitenshuis, het lieten afweten.

De nederlaag tegen Eupen was volgens Patrick Goots meer dan te vermijden, al was er ook de penaltymisser van Vincent Janssen die een grote invloed op het resultaat had.

Het vertrek van Vermeeren zal ongetwijfeld ook in de kopjes meegespeeld hebben en deze week dreigt het ook niet gemakkelijk te worden in Luik.

“Standard zit niet in een geweldige flow, maar dat konden we ook van Eupen niet zeggen. Zo zie je maar. Het wordt opnieuw een duel op het scherp van de snee”, is Goots heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen.

De transfermarkt gaat donderdag dicht, maar voor de analist moet The Great Old best nog wat doen. “Ik zou alsnog een opportuniteit proberen te scoren. Deze ploeg kan een extra impuls goed gebruiken”, klinkt het nog.