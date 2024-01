Philippe Albert neemt het beleid van Fredberg en Riemer bij Anderlecht op de korrel

RSC Anderlecht toonde in de competitiematch tegen Union SG twee gezichten. Paarswit kwam 0-2 achter, maar wist toch nog een punt af te dwingen.

RSC Anderlecht mag dan wel op de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League staan, toch is er heel veel onvrede bij de supporters over de beslissingen van het clubbestuur en de staff.

Vooral de grote Deense enclave bij RSC Anderlecht roept vragen op. Toen de match op Union SG stopgezet werd doordat de Anderlechtfans met bekertjes gooiden werd openlijk geroepen om het ontslag van Brian Riemer.

In La Tribune op de RTBF dropte Philippe Albert een gigantische bom over de keuzes die trainer Brian Riemer in zijn basiselftal maakt. Zo neemt hij het op voor Thorgan Hazard, die pas in de 69ste minuut inviel, maar wel de gelijkmaker scoorde.

En Albert gaat heel ver in zijn redenering. “Als Thorgan een Deen was, zou hij aan elke wedstrijd beginnen”, is zijn kritiek. “Dolberg doet het de laatste weken niet goed en nog steeds is hij basisspeler.”