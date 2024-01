Vanaken kijkt terug op voorbije negen seizoenen bij Club Brugge: "Dat was heerlijk voetballen"

Hans Vanaken is bezig aan zijn negende seizoen bij Club Brugge. De middenvelder stond op de eerste rij toen blauw-zwart opnieuw prijzen begon te pakken. Het is dan ook niet moeilijk om zijn leukste hoofdstuk aan te wijzen.

"De periode onder Michel Preud'homme is voor mij de leukste periode van de voorbije negen seizoenen", is Hans Vanaken open in Het Laatste Nieuws. "We wonnen in die tijd niet alleen prijzen, maar de coach leerde me ook wat voetballen als nummer tien bij een topclub betekent. Ik kwam van Sporting Lokeren, hé. Daar moest ik de bal gewoon zo lang mogelijk bijhouden om de anderen te laten aansluiten."

In het Jan Breydelstadion ging voor Vanaken dan ook een nieuwe wereld open. "Ik weet nog dat Preud'homme naar me toe kwam om uit te leggen dat ik nu die rol had in een dominante ploeg. (lacht) Ik moest veel sneller diep spelen. Bovendien was ik onder hem de enige nummer tien. Ik mocht de volledige breedte van het veld bestrijken. Dat was heerlijk voetballen."

"Onder Ivan Leko speelden we eerder met twee nummers acht", besluit Vanaken. "Ruud Vormer op rechts en ik op links. Dat was eigenlijk niet zo verschillend. Ik weet niet waarom, maar bij Club Brugge had ik altijd de neiging om uit te wijken naar links. Misschien lag het aan de wingers op die flank? Ik heb altijd graag samengespeeld met José Izquierdo, Arnaut Danjuma, Anthony Limbombé,..."