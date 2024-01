Ceferin komt met boodschap voor fans: "Zal nooit gebeuren zolang ik voorzitter ben"

Het zwaartepunt van het voetbal ligt nog altijd in Europa. Toch komt er van buitenuit veel belangstelling om die rol over te nemen.

Saudi-Arabië is al jaren bezig met miljarden in het voetbal te steken. Zo werden supersterren als Ronaldo aangetrokken en lijkt het WK van 2024 naar hen te gaan.

Spanje en Italië organiseerden er hun Supercup en er is ook de nodige interesse om de finale van de Champions League naar Saudi-Arabië te halen.

De voorzitter van de Europese voetbalconfederatie UEFA, Aleksander Ceferin, ziet dat echter helemaal niet zitten. “Niet tijdens mijn ambtstermijn, maar ik zal hier niet voor eeuwig zijn”, vertelde hij op een congres in het Duitse Hamburg.

“Als je voornamelijk spelers koopt die niet langer in Europa kunnen spelen en je betaalt hen te veel, ontwikkel je dan je eigen jonge spelers?”, vraagt hij zich af.

Het model in Saudi-Arabië past niet in het concept dat in Europa gevolgd wordt. “Europese supporters doen twee dingen: ze volgen hun team en hun nationale ploeg. En ze volgen competities. Ze volgen geen spelers”, is hij heel erg duidelijk.