Cercle Brugge-coach Miron Muslic wijst slechts één schuldige aan na nederlaag tegen KVC Westerlo

Cercle Brugge heeft dinsdagavond met 4-2 verloren van KVC Westerlo. Cercle stond na een halfuur al 4-0 achter. Geen leuke avond voor Miron Muslic en zijn spelers.

Cercle-coach Muslic nam zijn groep meteen in bescherming. Hij wijst slechts één schuldige aan: zichzelf. "Eerst en vooral moet ik me excuseren voor onze prestatie", begon hij. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat en de prestatie die we geleverd hebben. Mijn wedstrijdplan en voorbereiding op de match was niet goed en duidelijk genoeg."

De thuisploeg was dodelijk efficiënt in de eerste helft. Cercle bleef foutjes maken en had niet meteen een antwoord klaar. "Westerlo strafte ons telkens af bij iedere fout die we maakten. En we hebben er veel gemaakt, zeker in de eerste helft. Wanneer je 4-0 achterstaat voelt dat verschrikkelijk. Het voelt aan alsof je in een andere richting loopt."

"Het klinkt gek maar ik denk dat als we de tweede goal nog in de eerste helft maken, of zelfs aan het begin van de tweede helft, dat we er nog iets van konden maken. Ik ken deze competitie nu heel goed en ik weet dat de zotste dingen kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk zijn we hier niet in geslaagd", besluit Muslic.