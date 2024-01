Er gebeurt morgen nog het één en ander bij Anderlecht: "We hebben de situatie duidelijk gemaakt"

De inkomende mercato van Anderlecht zit erop. Met Federico Gattoni heeft Jesper Fredberg zijn gewenste verdediger binnen. Op uitgaand vlak worden er nog een paar vertrekkers verwacht. Nee, gerekend zelfs.

Het wordt echter geen gemakkelijke zaak om de kern af te slanken. Anderlecht rekent er nog op dat Amadou Diawara vertrekt. Dat lijkt een transfer die er nog door zal komen. Daarnaast hadden ze graag Benito Raman van de hand gedaan en ze hopen dat er in de komende uren nog iets beweegt, maar de spits heeft niet veel zin.

Dat hij straks nog vier maanden in de tribune zal zitten, lijkt hem niet te deren. Hij wou zelfs bij de Futures spelen, maar dat werd geweigerd. "We hebben aan een paar jongens duidelijk gemaakt hoe de situatie zit", aldus Riemer, die weet dat ook Alexis Flips niet meer zal vertrekken.

"Het was aan hen. Er zijn jongens die niet veel gespeeld hebben en die gebaat waren bij een uitleenbeurt of een definitieve verkoop. Zonder op namen in te gaan, zullen we zien wie nog vertrekt en wie blijft. Het is wel duidelijk dat de kern vrij groot is."

Vertonghen weer als linksback?

Daar komen straks nog een paar jongens bij die uit blessure terugkeren. "Augustinsson, Delaney en Sardella zitten in de laatste fase van hun revalidatie. Charleroi komt waarschijnlijk nog wat vroeg. Moussa N'Diaye is dan weer een paar maanden out na zijn operatie."

Als versterking kwam Federico Gattoni, een Argentijnse verdediger van Sevilla. "Hij heeft al bijna 100 wedstrijden voor San Lorenzo in Argentinië gespeeld en was actief bij Sevilla. Hij spreekt ook wel al wat Engels, dat hij zichzelf aangeleerd heeft. Ik had gisteren een meeting van 30 minuten met hem en ik denk wel dat hij me begreep (lacht)."

Toch moet Riemer voor de komende weken nog een oplossing vinden voor de linksback. We vermoeden dat hij tegen KV Mechelen het nog eens gaat proberen met Kristian Arnstad op de linksachter. "Ik heb nog opties. Bouchouari kan ook, Vertonghen kan naar links als Gattoni centraal staat. Théo Leoni is ook een mogelijkheid, maar ik hou van zijn energie op het middenveld en wil hem daar niet missen. Mouhta-Sebtaoui? Hij doet het goed bij de Futures en ik hou hem zeker in het oog."

De Deen is trouwens nog altijd aan het opbouwen richting play-offs. "Het gaat nu nog altijd maar om 1,5 punt. Ik probeer zo slim mogelijk om te gaan met de resterende wedstrijden om op ons beste niveau aan de play-offs te beginnen. Want daar wordt het beslist. Eind maart zou ik liefst een volledig fitte kern hebben."