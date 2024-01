RC Genk-supporters uiten onvrede, Wouter Vrancken kampt met plotse malaise en legt de vinger op de wonde

RC Genk en Wouter Vrancken ervaren de traditionele taferelen bij een ploeg die onder de verwachtingen blijft. De supporters scandeerden 'Bloed, zweet en tranen' en 'Shame on you' na een 2 op 9 en een nederlaag in Leuven.

Ze hebben een punt, want er schort wel iets met de intensiteit die de spelers tentoonspreiden. "Ik voel niet de drang om die wedstrijd binnen te willen halen. Diegenen die dat in vorige wedstrijden wél deden, waren Heynen en Muñoz. Dat moet worden overgenomen door anderen. Iedereen moet het vuur tonen", waarschuwt Vrancken.

De trainer wijst de spelers dus op hun plichten. "Je speelt voor KRC Genk, je kunt je profileren bij een mooie club. Dan moet je elke week die drang laten zien. Je kunt niet alle wedstrijden winnen puur op kwaliteit alleen."

Genkse oplossing ligt niet voor de hand

Heeft Wouter Vrancken een oplossing in gedachten? "Een oplossing voor iets dat je altijd zou moeten hebben, dat wordt moeilijk. Nu lijken ze te denken: "Ik ben erbij en ik doe mijn job." We hebben jongens nodig die meer doen dan hun job. We hebben jongens nodig met passie, die het voortouw nemen, die voor die extra push zorgen."

Dat ontbreekt duidelijk en dat is niet voor het eerst. Net zoals het ook niet de eerste keer is dat Genk een voorsprong weggeeft. "Dan moet je de verbetenheid hebben. Om het af te maken of om de voorsprong vast te houden. Daar kruipt defensief werk in, zo kan je ook energie brengen."

Vrancken wil meer energie

"Die energie moet af te lezen zijn van het gezicht en lichaam", maakt Vrancken nog eens duidelijk dat hij meer verwacht. "Ze hebben de mooiste job ter wereld. Dan is het normaal dat ze altijd volle bak gaan. Enkel de bal afleveren is niet goed genoeg. Je moet nog eens bewegen, nog eens aan de bal willen komen, die passie uitstralen."