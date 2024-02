Geen spoor van Hugo Cuypers tegen STVV: KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck schept duidelijkheid

Hugo Cuypers was een opvallende afwezige bij KAA Gent donderdagavond. Op het moment van schrijven is er nog geen officiële bevestiging van een transfer van de aanvaller, al maakte Hein Vanhaezebrouck wel duidelijk die eraan zit te komen.

Zonder Hugo Cuypers verloor KAA Gent met 4-1 van STVV, al had de spits waarschijnlijk niet veel verschil kunnen maken in die partij. Hein Vanhaezebrouck vertelde na afloop dat Cuypers "ergens getekend heeft".

De coach van de Buffalo's kreeg zijn spits niet overtuigd om mee te spelen. "Moeilijk hé. Als de speler zelf aangeeft dat het moeilijk is om te focussen, omdat er akkoorden zijn gesloten. Dan kan je de speler niet forceren om toch nog aan te treden. Dat is moeilijk voor hem."

Nadien gaf hij ook toe dat Cuypers "ergens" zou getekend hebben. "Hij is niet van kwade wil, dat heeft naar iets mee te maken. Dat is menselijk. Hij heeft ergens getekend. Sommigen kunnen zich wel focussen in zulke situaties, anderen niet. Ik heb hem nog gevraagd voor op de bank misschien als het nodig is zelfs."