Gent richt alle pijlen op oude bekende: onderhandelingen over vlotscorende targetspits opgestart

KAA Gent gaat vandaag nog proberen uithalen op de transfermarkt. Ze bewandelen meerdere pistes, maar liefst halen ze vandaag nog twee spitsen. Eén daarvan is Mickaël Biron van RWDM. Maar de vervanger voor Hugo Cuypers zou een oude bekende kunnen worden: Thomas Henry.

Thomas Henry speelt tegenwoordig bij Hellas Verona, waar hij vooral invaller is nadat hij lang sukkelde met een ligamentenletsel dat hem bijna een jaar aan de kant hield. Sindsdien heeft hij wel al drie keer gescoord in 11 korte invalbeurten.

Henry speelde in België eerder voor Tubize en OH Leuven. Vooral bij die laatste club maakte hij veel furore door in 75 matchen 45 keer te scoren en 12 assists te geven. Het leverde hem een transfer naar Venezia op die OHL 5,5 miljoen euro opbracht.

Nu staat hij dus op het punt om terug te keren naar België. KAA Gent heeft versterking nodig die onmiddellijk inzetbaar is. Henry kent de competitie en is wedstrijdfit. De onderhandelingen verlopen goed. Bij Verona heeft hij wel nog een contract tot 2026, maar de club zou niet al te moeilijk doen over een vertrek.