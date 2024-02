Goalgetter Gandelman spreekt over duidelijke opdracht tegen STVV

KAA Gent raakte op zaterdag niet voorbij KVC Westerlo en verloor zo voor de tweede keer op rij punten in eigen huis in de competitie. En het had nog erger gekund, want zonder Omri Gandelman was er zelfs geen puntje gepakt.

Zowel in de eerste helft als in de extra tijd was er Omri Gandelman die op de juiste plaats stond. "Het doet natuurlijk deugd om twee keer te scoren, maar er heerst ook ontgoocheling omdat we opnieuw niet hebben kunnen winnen", was de doelpuntenmaker van dienst niet helemaal tevreden.

Rechtzetten tegen STVV

"Er zat weinig flow in de match. Na twee nederlagen is het wel goed dat we het nog hebben kunnen rechtzetten. Dat moeten we meenemen als het positieve naar de volgende wedstrijd", aldus nog Gandelman in zijn reactie.

"Beter één punt dan géén punt. We hebben altijd de focus op de stilstaande fases en ik weet waar ik dan moet staan. Op dat gebied is het goed dat we dat sterktepunt kunnen blijven uitbuiten. Elke match wordt nu belangrijk, dit moeten we rechtzetten tegen STVV."