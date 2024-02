In elkaars vaarwater én broodnodig: 'Standard en KAA Gent strijden om grote spits'

KAA Gent lijkt Hugo Cuypers nog te gaan verspelen aan de MLS en heeft dus een extra spits nodig, terwijl ze bij Standard willen gaan versterken in de strijd tegen degradatie toch stilaan. En nu komen beide teams in elkaars vaarwater terecht.

Zowel KAA Gent als Standard zijn bij de geïnteresseerde clubs voor Philippe Keny. Dat is een 24-jarige Senegalese spits die momenteel in de Turkse competitie speelt bij Basaksehir. Daar ligt hij nog tot juni 2025 onder contract.

🔴🚨 EXCL. Le #Standard de Liège veut Philippe Keny !

🇹🇷🗣️ Discussions en cours entre le #RSCL & #Basaksehir pour un prêt avec option d’achat.

🇸🇳 L’attaquant Sénégalais veut venir à Liège et un accord sur les termes personnels est proche.

🟤 Le #FCMetz & #KAAGent sont aussi… pic.twitter.com/8Z3sxxd1og — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 31, 2024

Philippe Keny zou graag een nieuwe stap willen maken in zijn carrière en dus naar een grote(re) competitie in Europa trekken. Mogelijk dat de Buffalo's of de Rouches daarvan kunnen profiteren, al zijn er nog kapers op de kust.

Ook Metz zou hem namelijk willen. Mogelijk ligt er een huurdeal met aankoopoptie op tafel voor de teams die hem willen inlijven. De aanvaller speelde dit seizoen al 702 minuten over in totaal 20 wedstrijden - vooral invalbeurten. Daarin scoorde hij twee doelpunten en gaf hij ook een assist.