Deila heeft nieuws over Nusa en neemt ook beslissing voor de komende weken

De transfer van Antonio Nusa kon dan toch niet beklonken worden op de laatste transferdag. Brentford wil bijkomende onderzoeken over zijn knie. Ronny Deila zag dat het allemaal wel heel veel werd voor de tiener en wil hem dan ook in bescherming nemen.

“Antonio Nusa zal geen deel uitmaken van de selectie. En ook tegen Union zal hij er niet bij zijn", klonk het op zijn persconferentie. “Het is een heel harde week geweest voor hem en iedereen. Na alles wat er gebeurd is, heeft Antonio rust nodig. Het is triestig, maar tegelijk kijken we vooruit. Het positieve is dat wij nog een beroep op hem kunnen doen dit seizoen", zei hij aan HLN.

Nusa had zelf geen weet van de medische problemen die hij had en rekende eigenlijk op zijn transfer. “Ik denk dat beiden zwaar zijn voor hem. Hij heeft ook veel gereisd, veel gesprekken gevoerd. En dan was er die plotse wending."

"We praten elke dag met hem. Het is een jongen waar we moeten voor zorgen. Ik hoop snel opnieuw het beste uit hem te krijgen. Het is afwachten wanneer we de beste Nusa terug zullen zien. Lukt dat dit seizoen niet meer, dan misschien volgend seizoen.”