DONE DEAL: Beerschot zet titelambities kracht bij met transfer uit Engeland

Beerschot wil dit seizoen de titel pakken in de Challenger Pro League en de poorten richting Jupiler Pro League opnieuw openbeuken. Daartoe deed het de voorbije wintermercato een aantal interessante zaken.

En ook op 2 februari werd nog een deal helemaal beklonken, want D'Margio Wright-Phillips tekent een contract tot het einde van het seizoen bij Beerschot. De winger komt over op huurbasis van Stoke City FC. Dat lieten De Mannekes weten op hun webstek.

De 22-jarige Engelse winger is voorlopig nog niet speelgerechtigd voor het duel tegen Club Luik, maar de club probeert er alles aan te doen om dat wel te doen. “Ik ben heel erg blij om hier te zijn. Het eerste contact met Beerschot dateert al van in de zomer", is hij blij op de webstek van Beerschot.

"Ik wilde toen al heel erg graag komen naar de club, maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Dat het in deze mercato wel gelukt is, ben ik heel erg tevreden over. Nu is het aan mij om me hier te laten zien in de komende elf wedstrijden."