Einde verhaal: kampioenenmaker Anderlecht hangt voetbalschoenen aan de haak

In het seizoen 2012-2013 zorgde hij in de slotwedstrijd tegen Zulte Waregem voor de vrije trap van de verlossing en de titel, nu is het einde verhaal voor Lucas Biglia. Op 38-jarige leeftijd stopt hij met voetballen.

De 38-jarige Lucas Biglia heeft besloten zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen, al zat de speler al zes maanden zonder club. De voorbije jaren speelde hij nog voor Karagümrük en Basaksehir, nu is het dus einde verhaal. 🚨🇦🇷 Lucas Biglia anunció su RETIRO del fútbol en @TyCSports pic.twitter.com/LEPxBrDJSM — FutbolScan (@futbolscan) February 2, 2024 De Argentijnse middenvelder heeft in de Argentijnse media laten weten dat hij nu vooral voor zijn familie kiest en meer tijd met vrouw en kinderen wil doorbrengen. Dat is ook meteen de grootste reden dat hij niet meer naar een nieuwe ploeg gezocht heeft. Tussen 2006 en 2013 was Biglia speler bij RSC Anderlecht, daarna trok hij naar Lazio en ook bij AC Milan speelde de middenvelder een aantal jaren. We wensen Lucas Biglia veel succes in zijn verdere leven na zijn actieve voetbalcarrière.