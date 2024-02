Icoon kondigt aan dat hij nog eens afzakt naar een match nadat hij bij Anderlecht werd buitengezet

Volgend weekend ontvangt Charleroi in eigen huis Anderlecht. Voor Pär Zetterberg de gelegenheid om nog eens naar een match in België af te zakken. Na zijn gedwongen vertrek bijna vier jaar geleden bij Anderlecht kwam hij niet meer naar een match kijken.

Zetterberg is een icoon van Anderlecht, maar werd dat pas nadat hij aan Charleroi werd uitgeleend om te groeien. Hij speelde in totaal 10 jaar voor paars-wit en werd erna ook scout voor de club. In 2019 werd hij aangesteld als assistent van Hein Vanhaezebrouck.

Maar in maart 2020 namen ze alweer afscheid van hem toen Vincent Kompany er de plak zwaaide. Zetterberg is sindsdien niet meer in het Lotto Park geweest. Nu gaat hij dus wel naar Stade de Pays de Charleroi om er de match tussen zijn twee ex-teams te bekijken.