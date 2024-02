Op de valreep nog negende (!) winteraanwinst: nergens was het zo druk in de wintermercato als bij RWDM

Hoe gaat RWDM de komende weken voor de dag komen? We zijn alvast niet jaloers op trainer Claudio Caçapa, die de komende weken met negen nieuwe spelers aan de slag moet en RWDM daarmee in 1A moet proberen houden.

RWDM heeft net na het einde van de transfermercato nog bekendgemaakt dat ze de Paraguayaanse winger Matias Segovia op uitleenbasis overnemen van de Braziliaanse zusterclub Botafogo.

De 21-jarige speelde sinds zijn komst naar Botafogo in april 2023 in totaal 29 wedstrijden voor de ploeg uit Rio de Janeiro. Hij was daarin goed voor twee assists. De winger is ook U20-international in zijn land.

Segovia was de negende en laatste aanwinst van RWDM deze transferperiode. De Brusselaars zijn in de Jupiler Pro League verwikkeld in de strijd om het behoud. Met 21 punten uit 23 matchen staat het team vijftiende en voorlaatste.