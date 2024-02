Twee keer mislukt! Naast Gent greep ook deze JPL-ploeg naast Thomas Henry en had zelfs een akkoord met hem

Thomas Henry had normaal terug in België moeten spelen. Op de laatste transferdag ging het er heftig aan toe voor de spits van Hellas Verona. KAA Gent leek hem te kunnen binnenhalen, maar dat mislukte. De Fransman wou echter liever naar OH Leuven, maar... Verona blies die deal op.

Het Nieuwsblad weet dat er een persoonlijk akkoord was tussen Henry en zijn ex-club OH Leuven. Hij wou graag terug naar het oude nest, maar Hellas Verona kwam niet tot een akkoord met de Vlaams-Brabanders en blies de deal op. Nochtans wou OHL ver gaan om hem te halen, want ze hadden een spits nodig.

Eerder op de dag haakte ook al Benito Raman af en Benjamin Tetteh van Metz bleek niet haalbaar. Verona had Henry wel graag naar Gent zien vertrekken, waarmee ze al een akkoord hadden. Maar Henry zag dat zelf minder zitten. Mogelijk gezien wat Hein Vanhaezebrouck eerder over hem zei.

OH Leuven blijft zo met heel wat frustraties zitten, want trainer Oscar Garcia had maar één eis: een spits die kon scoren. Die is er dus niet gekomen. Garcia heeft ook al aangegeven dat hij de spitsen die hij nu ter beschikking heeft, niet voldoende vindt.