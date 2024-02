Antwerp in rouw: kampioen overleden op 92-jarige leeftijd

Antwerp FC is in rouw. Louis Lambert is vrijdagavond overleden. Hij is de laatst overgebleven kampioen van 1957.

Antwerp deelt op X (Twitter) mee dat Louis Lambert vrijdag is overleden. Lambert werd 92 en was de laatst overgebleven kampioen van 1957. Hij speelde 144 wedstrijden voor de club in 11 seizoenen.

'Na een opleiding in de Antwerpse jeugdschool debuteerde Louis Lambert in 1951 in de eerste ploeg. Hij zou 11 seizoenen lang trots de Rood-Witte kleuren dragen. Goed voor in totaal 144 officiële wedstrijden. In het seizoen 1956-’57 speelde Louis álle competitiematchen. Op die manier was hij – samen met ‘Mister Antwerp’ Vic Mees – één van de architecten van de landstitel', klinkt het bij de club.

"Het seizoen daarop maakte hij als kers op de taart de historische dubbele confrontatie met Real Madrid mee in de toenmalige Europabeker voor Landskampioenen.'

Na zijn spelerscarrière ging Lambert verder in de voetbalwereld als jeugdtrainer. 'Na zijn spelerscarrière was hij nog een tijd jeugdtrainer. Jongeren aan het voetballen brengen en beter maken, was zijn passie.'