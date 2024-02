Beerschot krijgt goed nieuws vlak voor belangrijk duel tegen Club Luik

Beerschot neemt het zondagmiddag op tegen Club Luik. De dag voor de wedstrijd kregen ze goed nieuws.

Titelambities

Ondanks dat niemand Beerschot bij één van de titelkandidaten rekende, staan ze toch maar mooi bovenaan in het de Challenger Pro League. Dit op twee punten van leider Deinze die wel twee wedstrijden meer hebben gespeeld.

Vlak voor de belangrijke wedstrijd tegen Club Luik krijgen de Antwerpenaren nog goed nieuws te horen.

D'Margio Wright-Phillips

In het slot van de transferperiode trokken ze nog de Engelse vleugelaanvaller D'Margio Wright-Phillips aan. Hij komt op huurbasis van Stoke City tot het einde van het seizoen.

Beerschot maakte op zaterdag bekend dat al het papierwerk betreffende de transfer in orde is geraakt. Dit betekent dat D'Margio Wright-Phillips speelgerechtigd is voor de wedstrijd op het veld van Club Luik.