KRC Genk-coach Wouter Vrancken ziet één groot verschil met tegenstander na nederlaag tegen Union SG

KRC Genk heeft zaterdagavond met 0-1 verloren van Union SG. KRC Genk-coach Wouter Vrancken zag een groot verschil met zijn tegenstander.

Amoura kon het enige doelpunt van de partij maken door een vrije trap binnen te koppen. "Ja die stilstaande fase heeft de wedstrijd beslist", beseft Wouter Vrancken. "Als je onze wedstrijd bekijkt was er veel goede wil. Het ontbrak vooral in het laatste derde van het veld."

"We creëerden te weinig kansen. Toch hadden we een paar momenten, en tegen een sterke ploeg als Union moet je die afmaken. Het aantal moest hoger."

Vrancken zag nog een groot verschil met Union. "In het begin hadden wij het overwicht, nadien namen zij wat over. Maar dat was voor ons niet zo heel erg omdat wij die snelheid voorin hadden. Maar het grote verschil was ook dat zij op die maturiteit een stap voor hebben, dat kon je vandaag ook zien. Daar kunnen we nog heel grote stappen in zetten."

Afgelopen wedstrijd, tegen OHL, leek er wat pit te ontbreken. Wouter Vrancken vindt dat zijn jongens dat tegen Union wel hebben getoond. "We hebben wel wil getoond, naar elkaar toe, maar het was gewoon niet goed genoeg om Union pijn te doen."