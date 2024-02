Fans van FC Strasbourg halen uit naar het bestuur na vertrek Matz Sels

FC Strasbourg in sinds afgelopen zomer in handen van hetzelfde consortium dat Chelsea FC voordien overnam. Namelijk BlueCo. De supporters waren in de zomermaanden al achterdochtig wat dit ging geven en dit is na deze wintermercato niet beter geworden.

"Al onze angsten over het BlueCo project zijn bevestigd in de winterse mercato", is te lezen op de spandoeken van de fans van Strasbourg. Dit mede na het vertrek van sterkhouder en publiekslieveling Matz Sels die sinds 2018 uitkwam voor de Franse club.

Strasbourg kreeg uiteindelijk wel 8 miljoen voor Sels. Een mooi bedrag voor een 31-jarige doelman. Anderzijds speelde hij 175 wedstrijden voor de club en had zich in de harten van de fans gespeeld.

Strasbourg fans protest against the BlueCo ownership, hours after the departure of captain Matz Sels, one of the few experienced players remaining at the club. pic.twitter.com/zDuEYMT3v6