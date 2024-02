Rode Duivel Orel Mangala krijgt al flinke domper te verwerken bij Olympique Lyon

Zondagavond, om 20.45 uur, zal Olympique Lyon het opnemen tegen Olympique Marseille voor een altijd verhitte Clasico. Maar OL zullen niet kunnen rekenen op Orel Mangala.

Na de ernstige incidenten in de heenwedstrijd (bus van Lyon bekogeld, Fabio Grosso gewond aan het gezicht), begeeft Marseille zich naar het Groupama Stadium in een gespannen sfeer.

Orel Mangala wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Nottingham Forest. Maar de Rode Duivel is nog niet inzetbaar deze zondag bij zijn nieuwe ploeg.

Geen Orel Mangala bij Lyon

De reden hiervoor is een specifiek punt in het reglement dat werd meegedeeld door So Foot: "Een speler die een contract tekent bij een nieuwe club is gerechtigd om twee dagen later deel te nemen aan de wedstrijden van het professionele team van zijn club. [...] Deze termijn van inzetbaarheid wordt verlengd tot vier dagen voor spelers die bij een club te maken hebben met bijzondere maatregelen van de DNCG".

En precies in deze situatie bevindt Lyon zich, dat nauwlettend wordt gevolgd door de DNCG. Dat is de organisatie die zich bezig houdt met het toezicht op de rekeningen van professionele voetbalclubs in Frankrijk.

Orel Mangala maakt daarom geen deel uit van de selectie, in tegenstelling tot Gift Orban, Malick Fofana en Clinton Mata. Saïd Benrahma, die laat arriveerde, is ook niet speelgerechtigd.