Snoeiharde kritiek op Anderlecht-spits: "Kasper Dolberg is geen voetballer, hij was liever beeldhouwer geworden"

Kasper Dolberg vindt de weg naar doel niet meer. En dus komt er plots heel wat kritiek op de speler. Niko Dijkshoorn laat zich uit over de zaak in een spraakmakende column in Het Nieuwsblad. En hij schuwt daarbij de harde woorden niet.

Kasper Dolberg kwam al een aantal wedstrijden niet meer tot scoren toe. De 26-jarige Deen was nochtans prima aan het seizoen begonnen bij RSC Anderlecht met tien doelpunten in zestien competitiewedstrijden. Sindsdien zwijgt het kanon echter.

Inclusief twee bekerwedstrijden is dat ondertussen al negen wedstrijden aan de gang. "Waarom lukt het niet meer? Waarom loopt hij er zo verdrietig bij. Ik ken het antwoord. Kasper Dolberg is helemaal geen voetballer", is Niko Dijkshoorn duidelijk in Het Nieuwsblad.

Loodzware last voor Dolberg

"Dolberg is een gedoemde jongen. Zoveel liever zou hij beeldhouwer zijn geweest of iemand die negen jaar lang met een schriftje in zijn hand het paargedrag van een uitheems zoogdier in beeld brengt, maar uitgerekend hij werd bij zijn geboorte getrakteerd op talent voor voetballen. Het blijkt een loodzware last te zijn."

"Dolberg paste nooit bij de kapsones van Ajax en Dolberg past niet bij de hoogmoed van Anderlecht. Dat doet mij goed. Ik zie een jongen die eigenlijk liever heeft dat iedereen hem lekker met rust laat. Een jongen met een vrouw en twee kinderen die zich steeds schuldiger gaat voelen dat hij door dat verdomde aangeboren talent van hem zijn gezin door heel Europa moet slepen."