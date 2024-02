Fredberg spreekt héél klare taal over vertrek van Sadiki naar Union: "Zijn prestaties zijn een goede zaak. We hebben een doorverkooppercentage, hé"

Noah Sadiki verruilde afgelopen zomer RSC Anderlecht voor Union SG. In de onderlinge duels van de voorbije weken bewees de middenvelder dat hij het niveau heeft om mee te draaien bij een Belgische topclub. Nam paars-wit de verkeerde keuze door hem te laten gaan?

Union SG betaalde ruim één miljoen euro om Noah Sadiki weg te halen bij RSC Anderlecht. We hoeven er geen tekening bij te maken: het was een koopje. "We moeten de feiten onder ogen zien", reageert Jesper Fredberg in La Dernière Heure. "Niet ieder jeugdproduct van Anderlecht kan ook doorbreken bij ons."

"Noah gaf in onze gesprekken duidelijk aan dat hij wou spelen", legt de sportief directeur uit. "Die garantie kon ik hem simpelweg niet geven. Bovendien liep zijn contract een jaar later al af. Een vertrek was dus voor alle partijen de beste oplossing."

Toch pleziert het Fredberg dat Sadiki het goed doet bij een rechtstreekse concurrent. "Zijn prestaties zijn goede reclame voor Neerpede, hé. Bovendien hebben we een doorverkooppercentage opgenomen in de deal. Zijn prestaties blijven dus een goede zaak voor Anderlecht."