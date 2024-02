Het blijft een vreemde zaak, (gewezen) sterkhouder Gent ook in Anderlecht niet van de partij: "Je kan ze niet opsluiten"

Hugo Cuypers was een opvallende afwezige bij KAA Gent donderdagavond op STVV, enkele dagen later van hetzelfde laken een broek op bezoek bij RSC Anderlecht. En het is niet dat ze hem niet hadden kunnen gebruiken.

Zonder Hugo Cuypers verloor KAA Gent deze week met 4-1 van STVV en nu ook met 1-0 van RSC Anderlecht. De Buffalo's zochten een vervanger voor hem, maar vonden die niet op Transfer Deadline Day. En dus mocht Cuypers toch niet weg?

Of wel? Blijkbaar wel, want donderdag zou Cuypers al getekend hebben bij Chicago Fire uit de MLS. De deal is wel nog niet geofficialiseerd, maar de transfermarkt in de Verenigde Staten is wel nog een lange tijd open.

© photonews

Ondertussen had Cuypers nog van dienst kunnen zijn voor de Buffalo's, maar zover kwam het dus niet. Ook in Anderlecht zat hij niet op de bank, al is er door de terugkeer van Tarik Tissoudali uit de Afrika Cup al iets minder nijpend een tekort aan aanvallers.

Maar toch: Depoitre en Tissoudali in de spits, dat is nog altijd iets anders dan met Cuyper of Gift Orban als tweede spits. Laurent Depoitre is weliswaar op de terugweg na een lange periode van blessureleed, maar zelfs Hein Vanhaezebrouck liet zich een week geleden nog kritisch uit. "Hij was echt niet goed deze week op training", klonk het over de late invalbeurt tegen Westerlo.

Stresserende weken voor iedereen?

Maar Vanhaezebrouck kan dus niet meer rekenen op Cuypers, al had hij donderdag nog gevraagd aan hem om eventueel op de bank te komen zitten. Zolang hij niet naar de Verenigde Staten moet, zou dat nog wel een oplossing kunnen geweest zijn.

Zover komt het dus niet. "Je kan spelers ook niet opsluiten", gaf ook Michel Louwagie vrijdag aan op een persconferentie. Een terugkeer in de kern moet dus niet verwacht worden en dus moet Gent vooral nog gaan opletten over wat ze de komende weken gaan uitvlooien richting top-6 toe.