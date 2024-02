Alderweireld openhartig over leeftijd en... volgend seizoen: "Ik maak me oprecht zorgen"

Toby Alderweireld heeft zijn Gouden Schoen sinds een tweetal weken beet beet. De verdediger van Antwerp FC was uitmuntend in 2023 en wil die lijn eigenlijk gewoon doortrekken. Al heeft hij wel schrik voor wat komen gaat.

"Ik vecht tegen de leeftijd", lacht de 34-jarige verdediger de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. "Om dat allemaal tegen de gaan ben ik iedere dag als eerste op de Bosuil en zit ik om half acht al in de fitness. Ondertussen ken ik mijn lichaam door en door."

Maar zijn leeftijd is niét de reden waarom Toby Alderweireld schrik heeft voor volgend seizoen. "Ik maak me oprecht zorgen. Ik zou het namelijk heel erg vinden mochten Mark van Bommel en de rest van de sportieve staf er niet meer zijn. Ze doen het goed, hé. Dan is het logisch dat er aan hen wordt getrokken."

"Van Bommel is de beste coach die ik ooit heb gehad", besluit Mega Toby. "Ik meen dat, hé. Hij is niet alleen een goede people manager, maar ook heel duidelijk. Voor elke wedstrijd is er een plan. Geloof me vrij: veel coaches hebben dat niet."