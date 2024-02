Eendracht Aalst haalt slag thuis en plukt coach weg bij Lokeren-Temse

Eendracht Aalst heeft zijn nieuwe coach beet. Daarvoor zijn ze gaan kijken bij Lokeren-Temse.

Eendracht Aalst heeft met Bekir Celik zijn nieuwe coach beet. Daarvoor is de club uit de tweede amateurklasse gaan kijken bij Lokeren-Temse dat momenteel in eerste nationale speelt.

'Sporting neemt per direct afscheid van T2 Bekir Celik. Bij Eendracht Aalst krijgt hij de kans om hoofdcoach te worden. Sporting gunt hem deze opportuniteit en tegelijkertijd spreekt Hans Cornelis het volste vertrouwen uit in zijn sportieve staf', laat Lokeren-Temse weten via Facebook.

Eendracht Aalst staat momenteel gedeeld eerste in hun reeks en wil graag promoveren. Het wordt uitkijken of de nieuwe coach daarbij kan helpen.

"Ik ben blij bijgedragen te hebben aan het succes van Lokeren-Temse dit seizoen, zoals ook de supporters tot de materiaalmeester hun aandeel daarin hebben. Dat succes wil ik nu ook beleven met Eendracht Aalst. Ik geloof in het project en het was ook mijn ambitie om als T1 aan de slag te gaan. Ik ben blij om nu deze kans te krijgen bij de Ajuinen. Eerder was ik aan de slag bij KRC Gent als assistent en bij KSK Beveren als coach van de U18", reageerde Celik op de clubwebsite van Eendracht Aalst.